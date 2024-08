Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch

Nordhorn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag gegen 3.42 Uhr versucht in eine Fahrschule an der Veldhauser Straße in Nordhorn einzubrechen. Der Täter beschädigte ein Fenster, gelang jedoch nicht in die Räume. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell