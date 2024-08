Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Uelsen (ots)

Auf der Höcklenkamper Straße in Uelsen kam es heute gegen 6.57 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw war in Richtung Lage unterwegs. Als er auf dem dortigen Geh- und Radweg sein Fahrzeug wendete, kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Uelsen fahrenden Renault eines 23-Jährigen. Der Fahrer des Renault sowie sein 36-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

