Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: 24-Jähriger vom Fahrrad gestoßen

Hameln (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) kam es am Torbayufer in Hameln zu einem Streit zwischen zwei Radfahrern. Der bislang unbekannte Radfahrer versetzte einem 24-Jährigen auf seinem Rad einen Stoß, welcher daraufhin verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 24-jähriger Hamelner gegen 15:45 Uhr mit seinem Rad den Weserradweg in Richtung Uferstraße. Dabei überholte er im Bereich der Thiewallbrücke einen Radfahrer. Daraufhin kam es zwischen den beiden Männern zum Streit. Der Überholte beschleunigte, holte den 24-Jährigen ein und stieß diesen während der Fahrt von seinem Fahrrad.

Anschließend entfernte er sich unerkannt in Richtung Uferstraße. Der Hamelner wurde bei dem Sturz verletzt, das Fahrrad wurde beschädigt.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Mitte 30 - kräftige Statur - kurze dunkle Hose - helles T-Shirt - brauner Bart - hochdeutsche Mundart - unterwegs auf einem Herrenrad

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell