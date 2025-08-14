PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: 24-Jähriger vom Fahrrad gestoßen

Hameln (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) kam es am Torbayufer in Hameln zu einem Streit zwischen zwei Radfahrern. Der bislang unbekannte Radfahrer versetzte einem 24-Jährigen auf seinem Rad einen Stoß, welcher daraufhin verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 24-jähriger Hamelner gegen 15:45 Uhr mit seinem Rad den Weserradweg in Richtung Uferstraße. Dabei überholte er im Bereich der Thiewallbrücke einen Radfahrer. Daraufhin kam es zwischen den beiden Männern zum Streit. Der Überholte beschleunigte, holte den 24-Jährigen ein und stieß diesen während der Fahrt von seinem Fahrrad.

Anschließend entfernte er sich unerkannt in Richtung Uferstraße. Der Hamelner wurde bei dem Sturz verletzt, das Fahrrad wurde beschädigt.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Mitte 30
   - kräftige Statur
   - kurze dunkle Hose
   - helles T-Shirt
   - brauner Bart
   - hochdeutsche Mundart
   - unterwegs auf einem Herrenrad

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren