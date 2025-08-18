Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Motorradunfall bei Pegestorf - Polizei sucht Zeugen

Pegestorf (ots)

Am Samstag (16.08.2025), gegen 15:45 Uhr, kam es auf der "Hauptstraße" in Pegestorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis mit seinem Motorrad BMW die Hauptstraße aus Pegestorf kommend in Richtung der Einmündung zur Bundesstraße 83.

Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw VW eines 30-jährigen Mannes aus Polle.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Er wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Landung des Rettungshubschraubers musste die B 83 zeitweise voll gesperrt werden.

Um eine mögliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit ausschließen zu können, wurde beim Motorradfahrer eine Blutprobe entnommen.

Das Motorrad wurde zur weiteren Sicherung von Unfallspuren beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei Bodenwerder sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell