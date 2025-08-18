Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Kiosk - Beschuldigter gestellt

Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag (17.08.2025), gegen 05:00 Uhr, kam es in der Schellenstraße in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in einen Kiosk.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug der 39-jährige Beschuldigte gewaltsam die Glasscheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich hierdurch Zutritt zu dem Verkaufsraum des Geschäfts.

Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete große Mengen Lotto-Lose und Tabakwaren.

Der Beschuldigte konnte im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch Polizeikräfte gestellt werden.

Bei einer Durchsuchung des 39-Jährigen konnte Diebesgut festgestellt werden. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 1100 Euro.

Bei dem Beschuldigten wurden Verletzungen festgestellt, welche er sich nach jetzigen Erkenntnissen bei der Tatausführung zugezogen hatte.

Nach erfolgter medizinischer Behandlung wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell