POL-ROW: ++ Michael Henne ist neuer Kontaktbeamter der Polizei Zeven ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Einbruch in Kinderheim in Kirchwalsede ++ Kirchwalsede. Zwischen Samstagabend (04.01.2025) und Sonntagmorgen (05.01.2025) brach ein unbekannter Täter in ein Kinderheim in der Bullenseestraße ein. Der Einbrecher entwendete rund 100 Euro aus dem Büro der Einrichtung und flüchtete ...

mehr