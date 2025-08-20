PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkraftrad beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Hirschberger Straße, Dienstag, 19.08.2025, 07.30 - 17.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 07.30 bis 17.15 Uhr hat eine unbekannte Person ein Kleinkraftrad beschädigt. Das KKR war in dem Zeitraum in der Hirschberger Straße in Northeim abgestellt. Von der unbekannten Person wurde das KKR umgestoßen, wodurch ein geschätzter Schaden in von 250 Euro entstand.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

