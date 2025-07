POL-EU: Unbekannte versuchten Kleinstwagen zu entwenden

Nettersheim-Frohngau (ots) - Am Montag (8. Juli) kam es in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Holzmülheimer Straße in Nettersheim-Frohngau. Die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Haus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Bargeld sowie eine Geldbörse. Nach ersten ...

mehr