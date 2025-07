Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Nettersheim-Frohngau (ots)

Am Montag (8. Juli) kam es in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Holzmülheimer Straße in Nettersheim-Frohngau. Die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Haus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Bargeld sowie eine Geldbörse. Nach ersten Erkenntnissen stellten Zeugen gegen 13.15 Uhr einen grauen Pkw vor dem Wohnhaus fest. Zwei bislang Unbekannte begaben sich daraufhin in den Hinterhof des Wohnhauses. Anschließend verließen die beiden Unbekannten das Grundstück und fuhren mit dem Pkw in unbekannte Richtung davon. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: 1. Person:

- männlich - europäisch - 170 bis 180 cm groß - schmal - kurze schwarze Haare - blaue Jogginghose

2. Person:

- männlich - europäisch - 170 bis 180 cm groß - schwarzer Kapuzenpullover - schwarze Kappe - dunkler Vollbart

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell