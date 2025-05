POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bäckereifiliale - Kassenschublade gestohlen

Tecklenburg (ots) - An der Dörenther Straße in Brochterbeck ist in der Nacht zu Samstag (17.05.25) um kurz nach 01.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache das Dach eines leerstehenden Ladenlokals in Brand geraten. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Der Dachstuhl des Gebäudes hat in voller Ausdehnung gebrannt. Das ...

