POL-EU: Illegal Müll entsorgt und angezündet

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Montag (7. Juli) versuchten Unbekannte im Zeitraum von 14.45 bis 16 Uhr, in eine Turnhalle in der Feldgartenstraße in Euskirchen-Großbüllesheim einzubrechen. Hierzu versuchten sie zunächst, die Haupteingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Dabei wurde das Türschloss so stark beschädigt, dass sich die Tür anschließend nicht mehr öffnen ließ. Darüber hinaus versuchten die ...

