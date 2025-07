Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edenkoben - Fußgänger auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

A65/Edenkoben (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann hatte heute am frühen Morgen (08.07.2025, 01.45 Uhr) die Polizei auf Trab gehalten. Verkehrsteilnehmer meldeten den Mann als Fußgänger auf der Autobahn, welcher die Leitplanken übersprungen hätte und fußläufig Richtung Landau unterwegs wäre. Eine intensive Absuche führte dann bei der AS Landau-Nord auf einen völlig durchnässten Mann, der auf dem linken Fahrstreifen angetroffen werden konnte. Überprüfungen ergaben, dass er bereits am Sonntag in die EU als Saisonarbeiter zum Obstbäumeschneiden eingereist war. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Weitere Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell