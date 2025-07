Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nur kurze Freude über neu zugelassenes Motorrad

Klingenmünster L 493 (ots)

Am Abend des 07.07.2025 gegen 22:35 befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L493 von Klingenmünster in Richtung Heuchelheim. Der Fahrzeugführer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der ersten Linkskurve nach dem Ortsausgang Klingenmünster die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das am Unfalltag auf den Fahrer neu zugelassene Motorrad wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

