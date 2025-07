Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Sachschaden verursacht und geflüchtet

Maikammer (ots)

Über 1.500 Euro Sachschaden verursachte am heutigen Mittag (07.07.2025, 13.30 Uhr) ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatzgelände im Bereich der Marienapotheke an einem geparkten Pkw . Aufgrund des Schadensbildes fuhr der oder die Autofahrer(-in) beim Ein- oder Ausparken gegen das stehende Fahrzeug und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden ist so massiv, dass der/die Unbekannte den Zusammenstoß auf jeden Fall bemerkt haben muss. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

