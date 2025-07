Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Achtung, falsche Polizeibeamte

Roschbach (ots)

Gleich zweimal meldeten sich am vergangenen Freitag Ganoven in Roschbach bei Anwohnern im Simonsgarten und täuschten vor, Kriminalbeamte zu sein. Sie gaukelten den Angerufenen vor, dass es in der Nacht zuvor zu Einbrüchen in Wohnanwesen gab. Sie hätten eine Liste mit Adressen vorliegen, die die angeblichen Einbrecher mitgeführt hätten. Die Anwohner kannten diese Masche bereits und beendeten umgehend das Telefonat. Sie setzten die Polizei in Kenntnis. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Mit einem "Schockanruf" wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle, die sich als Polizeibeamte tarnen, wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell