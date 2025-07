Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Rennradfahrer übersehen

Burrweiler (ots)

Eine 38 Jahre alte LKW-Fahrerin hat am Samstagabend (05.07.2025, 18.15 Uhr) auf der K 58 in Fahrtrichtung Ramberg die Vorfahrt einer gleichaltrigen Rennradfahrerin missachtet, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin kam mit einer Schulterprellung und Schürfwunden in ein Krankenhaus. Die Frau trug einen Schutzhelm, der sie vor schwerwiegenden Kopfverletzungen schützte.

