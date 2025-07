Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer

B9 / Lingenfeld (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Raum Neustadt / Weinstraße am Freitagabend gegen 18:00 Uhr zu. Dieser verließ die Bundessstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Lingenfeld-Süd und verlor vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zu Fall und kollidierte mit dem dort befindlichen Aufprallschutz. Mit Schürfwunden wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Abfahrt Lingenfeld-Süd musste während der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell