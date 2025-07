Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Qualm löst Vollsperrung aus

Weingarten (ots)

Zu einer etwa 45-minütigen Vollsperrung kam es am Samstagabend gegen 19:00 Uhr im Bereich der B 272 in Fahrtrichtung Landau, Höhe der Anschlussstelle Weingarten. Vermutlich fing der Motor des PKW eines aus Annweiler stammenden Fahrzeugführers aufgrund eines technischen Defekts an zu qualmen. Eine Umleitung wurde durch die zuständige Straßenmeisterei eingerichtet. Verletzt wurde niemand.

