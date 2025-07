POL-PDLD: St. Martin - Verletzte Rollerfahrerin

Leimersheim (ots) - Am Montagmorgen wurden in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr nach Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitsmessungen in der Unteren Hauptstraße im Bereich der 30-er Zone durchgeführt. Hierbei konnten 15 Fahrzeuge gemessen werden, von welchen fünf Fahrzeuge die Geschwindigkeit überschritten. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 47 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim ...

mehr