POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mit unbekannten Beteiligten in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (19.09.2024) in der Zeit von 17 Uhr bis 17:30 Uhr wurde der Geldbeutel eines 50-Jährigen gestohlen. Der Mann war in der Bismarckstraße in einem Nonfood-Discounter einkaufen, als er eine Berührung an seinem Rucksack spürte. Hinter ihm stand eine ca. 1,70 cm große Frau, die ein schwarz-weiß-gestreiftes Oberteil trug. An der Kasse merkte der 50-Jährige dann, dass sein ...

mehr