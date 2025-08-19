PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lack eines Autos zerkratzt

Northeim (ots)

Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Sonntag, 17.08.2025, 17.00 Uhr bis Montag, 18.05.2025, 07.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Sonntag ca. 17.00 Uhr bis Montag ca. 07.00 Uhr hat eine unbekannte Person den Lack eines Autos zerkratzt und das Stoffdach beschädigt.

Das Auto war in dem Zeitraum in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim abgestellt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde dann der Autolack beschädigt und zudem konnten zehn Einstiche in das Stoffdach festgestellt werden. Die Beschädigungen am Lack befanden sich um das komplette Auto herum.

Insgesamt wird der Schaden auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

