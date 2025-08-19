PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen - Innenstadt (ots)

Am Montag den 18.08.2025 gegen 09:30 Uhr touchierte eine 44-jährige Autofahrerin in der Wredestraße den rechts parallel zu ihr fahrenden Audi. Beim Gegenlenken durch die Unfallverursacherin kam es in der Folge zu weiteren Zusammenstößen mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin selbst wurde durch den Unfall leichtverletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der insgesamt vier beschädigten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 80.000EUR geschätzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung zum Teil gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Schulte, Bastian
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

