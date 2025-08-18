Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 63-Jährige aus Ludwigshafen vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Freitag, den 15.08.2025, wird eine in Ludwigshafen am Rhein wohnende 63-Jährige vermisst. Sie wurde am Mittwoch, den 13.08.2025, aus dem Krankenhaus "Zum Guten Hirten" in Ludwigshafen entlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- dünne Statur - ca. 1,65m bis 1,70m - graue schulterlange Haare - kurze Hosen - weißes Top - offene Schuhe - weißes Bettlaken zu einem Rucksack zusammengebunden

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/MoHNsD3

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an die Kriminalinspektion Ludwigshafen 3, Kommissariat 31 - Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell