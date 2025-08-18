PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 63-Jährige aus Ludwigshafen vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Freitag, den 15.08.2025, wird eine in Ludwigshafen am Rhein wohnende 63-Jährige vermisst. Sie wurde am Mittwoch, den 13.08.2025, aus dem Krankenhaus "Zum Guten Hirten" in Ludwigshafen entlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

   - dünne Statur
   - ca. 1,65m bis 1,70m
   - graue schulterlange Haare
   - kurze Hosen
   - weißes Top
   - offene Schuhe
   - weißes Bettlaken zu einem Rucksack zusammengebunden

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/MoHNsD3

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an die Kriminalinspektion Ludwigshafen 3, Kommissariat 31 - Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-PPRP: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (17.08.2025, gegen 20:10 Uhr), befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer die Erzbergerstraße in Richtung der Pettenkofer Straße, stürzte hierbei und verletzte sich dabei leicht. Die Beamten vor Ort nahmen Atemalkoholgeruch wahr. Die Durchführung eines Atemalkoholtest war dem 48-Jährigen nicht mehr möglich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo neben der Behandlung eine Blutprobe ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-PPRP: Unfall mit hohem Sachschaden nach illegalem Autorennen

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (17.08.2025, gegen 22:30 Uhr), kam es in der Ludwig-Reichling-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen und einem 19-jährigen Autofahrer. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, dass beide mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren waren und ein Rennen fuhren. Bei einem Überholvorgang streifte der 19-Jährige das Auto seines ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:10

    POL-PPRP: Kellerraum aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (16.08.2025) und Sonntag (17.08.2025), im Zeitraum zwischen 22:10 Uhr und 14:25 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Saaralandstraße (nahe Einmündung Stifterstraße) ein. Die Unbekannten entwendeten einen E-Scooter sowie Werkzeuge. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren