Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Belle. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (18.06.2025) gegen 12:30 Uhr kam es auf der Pyrmonter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Eine 31-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fuhr auf der Pyrmonter Straße mit einem Alfa Romeo in Richtung Wöbbel, als sie vermutlich aufgrund von Schwindel in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Lkw eines niederländischen Fahrers kollidierte. Die Fahrerin des Lkw, die in Fahrtrichtung Horn-Bad Meinberg unterwegs war, konnte nach ersten Erkenntnissen den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrerin des Lkw blieb unverletzt, während die Romeo-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell