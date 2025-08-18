PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Person bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (18.08.2025, gegen 9:50 Uhr) kam es auf der K11 zwischen den Ortsteilen Oggersheim und Ruchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonunterführung der A650. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die K11 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:21

    POL-PPRP: 63-Jährige aus Ludwigshafen vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Freitag, den 15.08.2025, wird eine in Ludwigshafen am Rhein wohnende 63-Jährige vermisst. Sie wurde am Mittwoch, den 13.08.2025, aus dem Krankenhaus "Zum Guten Hirten" in Ludwigshafen entlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-PPRP: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (17.08.2025, gegen 20:10 Uhr), befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer die Erzbergerstraße in Richtung der Pettenkofer Straße, stürzte hierbei und verletzte sich dabei leicht. Die Beamten vor Ort nahmen Atemalkoholgeruch wahr. Die Durchführung eines Atemalkoholtest war dem 48-Jährigen nicht mehr möglich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo neben der Behandlung eine Blutprobe ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-PPRP: Unfall mit hohem Sachschaden nach illegalem Autorennen

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (17.08.2025, gegen 22:30 Uhr), kam es in der Ludwig-Reichling-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen und einem 19-jährigen Autofahrer. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, dass beide mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren waren und ein Rennen fuhren. Bei einem Überholvorgang streifte der 19-Jährige das Auto seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren