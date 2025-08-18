Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Person bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (18.08.2025, gegen 9:50 Uhr) kam es auf der K11 zwischen den Ortsteilen Oggersheim und Ruchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonunterführung der A650. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die K11 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell