Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Brand in Seniorenwohnheim

Breckerfeld (ots)

Datum:	14.08.2025/
Uhrzeit:	23:49 Uhr/
Dauer:	ca. 60 Minuten/
Einsatzstelle:	Hansering/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe 
Zurstraße/ Drehleiter Feuerwehr Ennepetal, Drehleiter Feuerwehr 
Gevelsberg/ Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (hb/rw): Am späten Donnerstagabend wurden alle drei Einheiten
der Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Brand mit mehrfacher 
Menschenrettung in den Hansering alarmiert.
Nach erster Meldung sollte es in einem Wohngebäude mit 
Seniorenwohnungen zu einem Brand im 2. Obergeschoß gekommen sein. 
Aufgrund dieser Meldung wurden zusätzlich die Drehleitern der 
Feuerwehren Ennepetal und Gevelsberg alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der 
Bereich weiträumig kontrolliert. Mit folgender Feststellung: eine 
LED-Leuchte auf einem Balkon, kombiniert mit Rauch, durch einen Grill
verursacht, hat hier den Eindruck eines Schadensfeuers erweckt.

Maßnahmen durch die Feuerwehr, die mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort
war, waren nicht notwendig.

