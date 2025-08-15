Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Brand in Seniorenwohnheim

Breckerfeld (ots)

Datum: 14.08.2025/ Uhrzeit: 23:49 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Drehleiter Feuerwehr Ennepetal, Drehleiter Feuerwehr Gevelsberg/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb/rw): Am späten Donnerstagabend wurden alle drei Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Brand mit mehrfacher Menschenrettung in den Hansering alarmiert. Nach erster Meldung sollte es in einem Wohngebäude mit Seniorenwohnungen zu einem Brand im 2. Obergeschoß gekommen sein. Aufgrund dieser Meldung wurden zusätzlich die Drehleitern der Feuerwehren Ennepetal und Gevelsberg alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Bereich weiträumig kontrolliert. Mit folgender Feststellung: eine LED-Leuchte auf einem Balkon, kombiniert mit Rauch, durch einen Grill verursacht, hat hier den Eindruck eines Schadensfeuers erweckt. Maßnahmen durch die Feuerwehr, die mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort war, waren nicht notwendig.

