LPI-J: Kind beim Ausparken übersehen

Jena (ots) - Wie ein Zeuge im Rahmen seiner Objektrunde in den frühen Morgenstunden am Donnerstag feststellen musste, waren Unbekannte im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Felix-auerbach-Straße aktiv. Der oder die Täter öffneten gewaltsam mehrere Kellerabteile. Ob sie hierbei Beute machten, konnte noch nicht abschließend eruiert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Etwaig Geschädigte werden gebeten sich bei der Jenaer Polizei unter 03641 810 ...

