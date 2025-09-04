LPI-J: Unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs
Weimar (ots)
In der Nacht zum Donnerstag geriet der Fahrer eines Dacia in Oberweimar in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 54-jährigen Fahrzeuglenkers, stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Mit mehr als den gestatteten 0,5 Promille erwartet den Weimarer nun ein Bußgeld und Fahrverbot.
