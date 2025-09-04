Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 8 Haftbefehle vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Tag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen einen 40-jährigen Apoldaer. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift aufgegriffen werden. Er selbst konnte die Geldstrafe nicht begleichen. Sodass die Mutter des Mannes zur Hilfe kam und die Strafe in Höhe von knapp 1.800 Euro für ihn zahlte. Ein Gefängnisaufenthalt konnte ihrem Sohn somit erspart werden. Sechs weitere Haftbefehle wurde gegen eine 55-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann vollstreckt. Die beiden konnten ebenfalls einer Haftstrafe entgehen, indem sie die geforderten Geldstrafen beglichen.

