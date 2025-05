Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkenden Lkw gerammt - Zeugen gesucht!

Hamma (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr am Dienstag, gegen 11.15 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Osten, als dieses mit einem am Fahrbahnrand parkenden Abschleppfahrzeug kollidierte. Das vermutlich blaue, unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle in Richtung Ortsausgang. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Die Polizei sichert Spuren und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Täter oder den Tathergang beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0114984

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell