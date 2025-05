Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Citroen gegen Simson

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Citroen-Fahrer befuhr am Dienstag, kurz nach 08.30 Uhr, den Brückenweg in Richtung Gebrüder-Grimm-Straße. Zeitgleich befuhr eine Simson-Fahrerin die Straße Auf der Rinne in Richtung Brückenweg und folgte somit der abknickenden Vorfahrtsstraße. Der entgegenkommende Autofahrer beabsichtigte jene, Vorfahrtsstraße geradeaus zu verlassen. Dabei kollidierte der Fahrer mit dem Heck des Kleinkraftrades, wodurch die 17-Jährige zu Fall kam. Die Kameraden der Feuerwehr banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe der Simson ab. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell