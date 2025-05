Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Wirtschaftshof entwendet - Zeugen gesucht!

Bad Frankenhausen (ots)

Am Dienstag, kurz nach 8 Uhr, wurde den Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser bekanntgemacht, dass in einen Wirtschaftshof in An der Wipper eingebrochen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von mindestens 1000 Euro.

Die Polizei sichert Spuren und bittet unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0114705

