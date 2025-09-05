PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch in Pflegedienst

Weimar (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in Weimar Nord eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, in dem sich die Diensträume des Pflegedienstes befinden und brachen hier die Zugangstür zu dem Büro auf. Aus diesem wurden u.a. Bargeld und eine Geldkarte entwendet. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf etwa 650,- Euro. Hinzu kommt der beim Einbruch verursachte Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

