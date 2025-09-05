PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Strom auf dem Gehweg begegnet

Hermsdorf (ots)

Eine Begegnung der unliebsamen Art machten ein jugendlicher E-Bike-Fahrer und ein 60-jähriger E-Roller-Lenker gestern früh in Hermsdorf. Beide trafen in der Eisenberger Straße auf dem Fußweg aufeinander und kamen zu Fall. Der Jüngere verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht, während der Ältere sein Fahrt danach fortsetzen konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:57

    LPI-J: Auto kollidiert mit E-Scooter

    Weimar (ots) - Am Donnerstagabend war in der Industriestraße ein 23-jähriger auf seinem E-Scooter unterwegs. Verbotenerweise befuhr er damit den Gehweg entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Als schließlich ein 46-jähriger Transporter-Fahrer aus einem dortigen Grundstück auf die Industriestraße ausfahren wollte, kam es zur Kollision der beiden Männer. Zum Glück entstand aber nur unfallbedingter Sachschaden an ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:55

    LPI-J: Einbruch in Pflegedienst

    Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in Weimar Nord eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, in dem sich die Diensträume des Pflegedienstes befinden und brachen hier die Zugangstür zu dem Büro auf. Aus diesem wurden u.a. Bargeld und eine Geldkarte entwendet. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf etwa 650,- Euro. Hinzu kommt der ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:53

    LPI-J: Diebesgut aufgefunden

    Weimar (ots) - Nach einem Hinweis geriet ein geparkter Pkw Audi im Baumschulenweg in den Fokus der Weimarer Polizei. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an dieses gehörten, sondern bereits nach einem Diebstahl in Fahndung standen. Darüber hinaus konnten die Beamten im Fahrzeug noch mehrere Gegenstände sehen, bei denen es sich um Beutegut aus Diebstahlshandlungen handeln könnte. Nach der angeordneten Öffnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren