LPI-J: Unter Strom auf dem Gehweg begegnet
Hermsdorf (ots)
Eine Begegnung der unliebsamen Art machten ein jugendlicher E-Bike-Fahrer und ein 60-jähriger E-Roller-Lenker gestern früh in Hermsdorf. Beide trafen in der Eisenberger Straße auf dem Fußweg aufeinander und kamen zu Fall. Der Jüngere verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht, während der Ältere sein Fahrt danach fortsetzen konnte.
