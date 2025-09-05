PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Paketdienst

Escherode (ots)

Richtig Pech hatte gestern ein Paketdienstfahrer in Escherode. Als dieser am Fahrbahnrand anhielt, um ein Paket auszuliefern und seine Fahrertür öffnete, fuhr genau in diesem Augenblick ein PKW an ihm vorbei. Der PKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß leider nicht verhindern und fuhr gegen die Autotür. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit, da sich die Fahrertür nicht mehr schließen ließ. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  05.09.2025 – 11:46

    LPI-J: Bedrohliche Situation

  05.09.2025 – 11:17

    LPI-J: Unter Strom auf dem Gehweg begegnet

  05.09.2025 – 10:57

    LPI-J: Auto kollidiert mit E-Scooter

