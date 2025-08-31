POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508113

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Bereits am Samstagmittag, 23. August 2025, kam es auf der Solinger Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12 Uhr parkte der Nutzer eines blauen VW Touareg in Höhe der Hausnummer 199 vor einer Apotheke. Als er nach nur wenigen Minuten zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden mittig im Frontbereich fest. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

