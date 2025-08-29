Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei und Verkehrswacht laden zum Pedelec-Training ein - 2508110

Ratingen

Die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann bietet gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht erneut ein Pedelec-Training an, für das es noch freie Plätze gibt.

Das Training findet statt am Dienstag (9. September 2025) und beginnt um 9 Uhr. Treffpunkt ist der Schützenplatz an der Einfahrt zur Brückstraße in Ratingen. Geleitet wird das Training von Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch und Polizeihauptkommissar Jens Jaraczewski-Kuhlen von der Verkehrsunfallprävention.

Während des circa drei- bis vierstündigen Kurses erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur praktische Tipps zur richtigen Einstellung des Rades, sondern es werden auch Verhaltensweisen in Gefahrensituationen auf einem Übungsparcours geschult. Zudem vermitteln die Expertinnen und Experten auch theoretisches Wissen zu Unfallursachen und weiteren Sicherheitsaspekten, wie "Sicherheit durch Sichtbarkeit" oder das Tragen eines Fahrradhelms.

Ziel des Trainings ist es, das richtige Handling mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern zu erlernen. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterschätzen die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten der Räder - insbesondere, wenn es sich um Menschen handelt, die schon lange nicht mehr Rad gefahren sind oder im Allgemeinen in ihrer Mobilität und Flexibilität eingeschränkt sind.

Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch und Polizeihauptkommissar Jens Jaraczewski-Kuhlen, welcher zudem als Vertreter der Kreisverkehrswacht Mettmann fungiert, laden deshalb Interessierte zu dem Training ein. Da keine Leihfahrräder zur Verfügung stehen, ist die Teilnahme nur mit einem eigenen Pedelec möglich. Während des Trainings ist ein Helm zu tragen. Toiletten stehen zur Verfügung. Innerhalb des Trainings werden kleine Pausen gemacht.

Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte melden sich unter www.ebike-velbert.de/verkehrswacht. Fragen zu den Kursen können schriftlich an Jens Jaraczewski-Kuhlen per Email unter pedelec@verkehrswacht-mettmann.de oder telefonisch unter 0162 / 7696730 gerichtet werden.

