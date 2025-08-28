PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin beraubt: Polizei ermittelt - 2508109

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus hat am Donnerstag (28. August 2025) ein bislang noch unbekannter Täter eine 83 Jahre alte Seniorin an einer Bushaltestelle beraubt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11:30 Uhr hatte die Heiligenhauserin auf einer Bank an der Bushaltestelle "Heiligenhaus Oberilp" an der Harzstraße gesessen, als ein Mann auf sie zukam und ihr etwas ins Gesicht sprühte. Hierdurch konnte die Frau einige Zeit lang nichts sehen.

Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse, welche sich zuvor in ihrer Handtasche auf ihren Beinen befunden hatte, entwendet worden war. Etwa zwei Stunden später suchte die Dame die Polizeiwache auf, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Leider konnte sie keine Beschreibung des Täters angeben.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall möglicherweise beobachtet oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

