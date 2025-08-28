POL-ME: Senior stürzt mit Pedelec: Schwer verletzt - 2508107
Erkrath (ots)
In Erkrath-Hochdahl ist am Dienstag (26. August 2025) ein 86 Jahre alter Senior bei einem Alleinunfall mit seinem Pedelec schwer verletzt worden.
Folgendes war geschehen:
Eigenen Angaben zufolge war der Erkrather gegen 11:25 Uhr mit seinem Pedelec durch einen Park an der Fuhlrottstraße (Ecke Kattendahler Straße) gefahren. Hierbei übersah er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen einige Treppenstufen, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Schwer verletzt musste der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
