Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen - 2508106

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Dienstag (26. August 2025) auf der Düsseldorfer Straße in Langenfeld ein schwerer Verkehrsunfall, nachdem ein 29-jähriger Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei Rot eine Ampel überquerte und hierbei mit dem Hyundai einer 50-jährigen Solingerin zusammenstieß (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2508104 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6104723).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann nun mitgeteilt wurde, ist der Motorradfahrer leider an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls im Krankenhaus verstorben. Die anderen beiden Unfallbeteiligten - seine 36-jährige Mitfahrerin sowie die 50-jährige Solingerin aus dem Auto - sind mittlerweile auf dem Wege der Besserung und befinden sich außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell