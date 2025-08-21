Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Unfall am Hornbergbecken - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 16:30 Uhr beabsichtige eine 73-jährige Mazda-Fahrerin auf dem Parkplatz am Hornbergbecken zu parken. Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte sie hierbei Brems- und Gaspedal an ihrem Automatikfahrzeug und kollidierte mit einem Schild. Dieses kippte durch den Aufprall um und traf eine vorbeilaufende 59-jährige Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Mazda entstand ein Schaden von ungefähr 2500 Euro. Der Sachschaden am Verkehrsschild kann noch nicht beziffert werden.

