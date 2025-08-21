PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 14:45 Uhr wurde ein brennender Audi auf der L 165A zwischen Lottstetten und dem Ortsteil Nack gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass nur der Motorraum betroffen blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht geklärt.

