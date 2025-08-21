POL-FR: Lottstetten: Fahrzeugbrand
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 14:45 Uhr wurde ein brennender Audi auf der L 165A zwischen Lottstetten und dem Ortsteil Nack gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass nur der Motorraum betroffen blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht geklärt.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell