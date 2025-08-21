PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall mit Roller in der Alemannenstraße - ein leicht Verletzter - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Alemannenstraße befuhr am Mittwoch, 20.08.2025 gegen 17.50 Uhr eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin aus Richtung Hüsinger Straße kommend in Fahrtrichtung Höllsteiner Straße. Ihr kam ein 15 Jahre alter Rollerfahrer entgegen. Auf Höhe der Hausnummern 19-21 befindet sich auf der Fahrseite der unbekannten Verkehrsteilnehmerin rechtseitig markierte Parkstreifen mit ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Trotz des Gegenverkehrs fuhr diese an den parkenden Fahrzeugen vorbei, sodass der Rollerfahrer nach rechts ausweichen musste und dabei einen Bordstein touchierte. Der 15-jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ohne sich um den 15-jährigen und den Unfall zu kümmern, setzte die unbekannte Fahrzeugführerin ihre Fahrt in Richtung Höllsteiner Straße fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Combi oder Van. Am Steuer soll eine Frau mit geblümtem Oberteil gesessen haben. Am Roller entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/15000) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu der unbekannten Fahrzeugführerin und ihrem Fahrzeug geben können.

md/ce

  • 21.08.2025 – 10:28

    POL-FR: Freiburg: Einbruch in Bäckerei - Tatverdächtiger festgenommen

    Freiburg (ots) - Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Freiburg-Haslach in der Nacht auf Dienstag, 19.08.2025. Eine Zeugin hatte gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Geschäft in der Uffhauser Straße wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung ...

  • 21.08.2025 – 10:13

    POL-FR: Hinterzarten: Unfallflucht

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Im Zeitraum vom Samstag, 16.08.2025, 11:00 bis 21:00 Uhr, war ein Pkw Ford in Hinterzarten auf dem Parkplatz eines Hotels in der Rathausstraße geparkt. In diesem Zeitraum parkte offensichtlich ein anderes Fahrzeug neben diesem Pkw ein. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß dieses bislang unbekannte Fahrzeug gegen den Pkw Ford und verursachte einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher ...

  • 21.08.2025 – 10:10

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Radmuttern gelöst

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Erst nachträglich wurde der Polizei in Titisee-Neustadt gemeldet, dass an einem Pkw, der im Bärenhofweg in Titisee geparkt war, die Radmuttern am vorderen linken Reifen gelöst worden waren. Die Tatzeit lag im Zeitraum vom 09.08.2025, 14:00 Uhr bis 10.08.2025, 12:00 Uhr. Der Fahrer des Pkw bemerkte diesen Umstand erst während einer Fahrt. Als er den Reifen ...

