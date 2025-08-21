Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall mit Roller in der Alemannenstraße - ein leicht Verletzter - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Alemannenstraße befuhr am Mittwoch, 20.08.2025 gegen 17.50 Uhr eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin aus Richtung Hüsinger Straße kommend in Fahrtrichtung Höllsteiner Straße. Ihr kam ein 15 Jahre alter Rollerfahrer entgegen. Auf Höhe der Hausnummern 19-21 befindet sich auf der Fahrseite der unbekannten Verkehrsteilnehmerin rechtseitig markierte Parkstreifen mit ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Trotz des Gegenverkehrs fuhr diese an den parkenden Fahrzeugen vorbei, sodass der Rollerfahrer nach rechts ausweichen musste und dabei einen Bordstein touchierte. Der 15-jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ohne sich um den 15-jährigen und den Unfall zu kümmern, setzte die unbekannte Fahrzeugführerin ihre Fahrt in Richtung Höllsteiner Straße fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Combi oder Van. Am Steuer soll eine Frau mit geblümtem Oberteil gesessen haben. Am Roller entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/15000) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu der unbekannten Fahrzeugführerin und ihrem Fahrzeug geben können.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell