Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250507-1-PDNMS-Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Schacht-Audorf (ots)

Bereits in der Nacht zum 01.Mai 2025 kam es in der Nähe einer Tanzveranstaltung am Fähranleger in Schacht-Audorf zu einem Diebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung.

Am 06.05.2025 zeigte die 29-Jahre alte Geschädigte beim Polizeirevier Rendsburg an, dass sie in der Nacht zum 01. Mai 2025 durch mehrere Tatverdächtige geschlagen worden sei.

Eigenen Angaben zufolge, wollte die Geschädigte gegen 00:30 Uhr die öffentlichen Toiletten am Fähranleger aufsuchen, als drei Jugendliche oder Heranwachsende sich ihr näherten. Der Geschädigten sei von hinten ihre Cappy vom Kopf gerissen worden. Anschließend sei ihr durch eine Person der Gruppe ins Gesicht geschlagen worden.

Als die Geschädigte bereits am Boden lag hätte einer der Täter ihr weiterhin ins Gesicht geschlagen. In der Folge habe die Geschädigte auch kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Als die Geschädigte wieder zu sich gekommen sei, hätten zwei Personen sie festgehalten und ein Täter habe ihr weiterhin ins Gesicht geschlagen.

Nachdem die Täter von der Geschädigten abgelassen hätten, seien sie weggelaufen. Das Cappy der Geschädigten sei durch die Täter entwendet worden.

Bei dem Stehlgut handelt es sich um ein beigefarbenes Basecap aus Kunstfasern. Auf dem Schild der Cappy befand sich eine schwarze Applikation: ein verschlungenes NY.

Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass es sich bei einer Person um eine männliche, blonde Person gehandelt haben soll.

Die Geschädigte hat durch die Tat mehrere Prellungen erlitten.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat in der Nacht zum 01. Mai 2025 tatrelevante Beobachtungen im Bereich des Fähranlegers in Schacht-Audorf gemacht?

Hinweise sind unter 04331-208180 an die Polizeistation Osterrönfeld zu richten.

Constanze Becker

