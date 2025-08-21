Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruch in Bäckerei - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Freiburg-Haslach in der Nacht auf Dienstag, 19.08.2025.

Eine Zeugin hatte gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Geschäft in der Uffhauser Straße wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung traf in der Filiale auf einen 22-jährigen Mann, der widerstandslos vorläufig festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige führte Diebesgut mit sich. Um eine schnelle Sanktionierung zu erreichen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg ein beschleunigtes Verfahren vor dem Amtsgericht Freiburg durchgeführt. Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt.

oec

