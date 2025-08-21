PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruch in Bäckerei - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Freiburg-Haslach in der Nacht auf Dienstag, 19.08.2025.

Eine Zeugin hatte gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Geschäft in der Uffhauser Straße wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung traf in der Filiale auf einen 22-jährigen Mann, der widerstandslos vorläufig festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige führte Diebesgut mit sich. Um eine schnelle Sanktionierung zu erreichen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg ein beschleunigtes Verfahren vor dem Amtsgericht Freiburg durchgeführt. Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:13

    POL-FR: Hinterzarten: Unfallflucht

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Im Zeitraum vom Samstag, 16.08.2025, 11:00 bis 21:00 Uhr, war ein Pkw Ford in Hinterzarten auf dem Parkplatz eines Hotels in der Rathausstraße geparkt. In diesem Zeitraum parkte offensichtlich ein anderes Fahrzeug neben diesem Pkw ein. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß dieses bislang unbekannte Fahrzeug gegen den Pkw Ford und verursachte einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:10

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Radmuttern gelöst

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Erst nachträglich wurde der Polizei in Titisee-Neustadt gemeldet, dass an einem Pkw, der im Bärenhofweg in Titisee geparkt war, die Radmuttern am vorderen linken Reifen gelöst worden waren. Die Tatzeit lag im Zeitraum vom 09.08.2025, 14:00 Uhr bis 10.08.2025, 12:00 Uhr. Der Fahrer des Pkw bemerkte diesen Umstand erst während einer Fahrt. Als er den Reifen ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 18:40

    POL-FR: Aggressive Person attackiert Linienbusfahrer mit Gegenstand - zwei Busfahrer werden verletzt - Bus nicht mehr nutzbar - Person kann festgenommen werden - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Stadt Freiburg im Breisgau Freiburg - Littenweiler Am Mittwochnachmittag, den 20.08.2025 gegen 16:45 Uhr melden mehrere Notrufteilnehmer eine Person, welche sich besonders aggressiv verhalte und an der Endhaltestelle Lassbergstraße der Freiburger Verkehrs AG einen Busfahrer bedroht und angegriffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren