Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aggressive Person attackiert Linienbusfahrer mit Gegenstand - zwei Busfahrer werden verletzt - Bus nicht mehr nutzbar - Person kann festgenommen werden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg - Littenweiler

Am Mittwochnachmittag, den 20.08.2025 gegen 16:45 Uhr melden mehrere Notrufteilnehmer eine Person, welche sich besonders aggressiv verhalte und an der Endhaltestelle Lassbergstraße der Freiburger Verkehrs AG einen Busfahrer bedroht und angegriffen habe.

Kurze Zeit später wird gemeldet, dass ein weiterer Busfahrer, welcher zur Hilfe geeilt sei, ebenfalls angegriffen wurde und zudem noch die Frontscheibe eines Linienbusses durch den Aggressor eingeschlagen worden sei.

Die Örtlichkeit wurde umgehend mit mehreren Polizeistreifen angefahren. Vor Ort zeigte sich, dass der aggressive Störer von den Mitarbeitern der Freiburger Verkehrs AG festgehalten werden konnte. Die Einsatzkräfte übernahmen ihn und erklärten ihm die vorläufige Festnahme.

Wie sich herausstellte, hatte der 23-jährige Mann den 43-jährigen Busfahrer zur Rede stellen wollen. Hintergrund sei eine vermeintlich verfrühte Abfahrt an einer der vorherigen Haltestellen gewesen. Zudem hätte er sein Mobiltelefon in dem Linienbus vergessen.

Das Gespräch eskalierte rasch zu einem Streit.

Ein weiterer, 57-jähriger Mitarbeiter der Freiburger Verkehrs AG, welcher vor Ort war kam dem Busfahrer zur Hilfe. Dieser Helfer wurde durch die aggressive Person aus dem Bus in Richtung Bussteigüberdachung gestoßen. Der Aggressor schlug danach noch gegen die Windschutzscheibe des Busses, so dass diese zersplitterte und dem Busfahrer mit einem Metallgegenstand gegen die Wange.

Trotz der Verletzungen gelang es beiden Mitarbeitern die Person festzuhalten und so zu fixieren, dass weiterer Schaden für Anwesende ausgeschlossen werden konnte. Allerdings wurden beide Mitarbeiter hierbei so verletzt, dass sie für eine Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum transportiert werden mussten. Ob eine stationäre Aufnahme erforderlich ist, wird derzeit noch abgeklärt.

Der Linienbus war in Folge der Attacke nicht mehr einsatzbereit und musste zum Betriebshof verbracht werden. Es kam zu Behinderungen im Nahverkehr.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.:0761 882-4421) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Beginn und Hergang des Streites mitbekommen haben, sich zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Stand: 18:30 Uhr

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell