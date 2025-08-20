PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck- Albert: Altreifen im Wald am Mühlbach entsorgt - Zeugen gesucht

POL-FR: Albbruck- Albert: Altreifen im Wald am Mühlbach entsorgt - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2025, kurz nach 19:00 Uhr soll bislang unbekannte Täterschaft aus einem Transporter mit nicht EU-Kennzeichen ungefähr 100 Altreifen abgeladen und im Wald bei Albbruck in der Nähe des Mühlbachs entsorgt haben. Anschließend entfernte sich der Transporter in Richtung Laufenburg-Hochsal. Eine Überprüfung vor Ort führte zum Entdecken einer weiteren großflächigen Müllablagerung von Haus- und Sperrmüll in unmittelbarer Nähe. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ablagerungen wird nicht ausgeschlossen. Die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die einen ausländischen Transporter in Albbruck- Albert oder Laufenburg- Hochsal zur Tatzeit gesehen haben oder weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934 0 und das Polizeirevier Waldshut 07751 8316 531 rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 14:37

    POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Waldshut: Vorfahrtsverletzung mit Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 16:30 Uhr fuhr eine 20-jährige Fiat-Fahrerin von der B34 aus Richtung Dogern kommend auf die Kolpingbrücke in Waldshut auf und beabsichtigte in Richtung Ziegelfeld weiterzufahren. An der Stopp-Stelle übersah sie einen aus Richtung Ziegelfeld kommenden 23-jährigen Ford-Fahrer und es kam zur Kollision im ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:35

    POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin kollidiert mit Pfosten und verletzt sich schwer

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 18:00 Uhr kollidierte eine 74-jährige Radfahrerin, die den für Fahrräder freigegebenen Fußweg der Dr.-Peter-Willmann-Allee in Weil am Rhein befuhr, mit einen Sperrpfosten. Dabei verletzte sie sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad und am Pfosten entstanden ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:34

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäftsräume

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 23:30 Uhr wurde eine Alarmauslösung und Geräusche aus einem Geschäftsraum in der Wiesentalstraße gemeldet. Das Objekt wurde unverzüglich durch mehrere Streifen angefahren und umstellt. Eine Durchsuchung des Gebäudes mit Unterstützung der Hundeführer und der Bundespolizei führten nicht zum Auffinden von Personen. Allerdings konnten mehrere gewaltsam geöffnete Türen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren