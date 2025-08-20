Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck- Albert: Altreifen im Wald am Mühlbach entsorgt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2025, kurz nach 19:00 Uhr soll bislang unbekannte Täterschaft aus einem Transporter mit nicht EU-Kennzeichen ungefähr 100 Altreifen abgeladen und im Wald bei Albbruck in der Nähe des Mühlbachs entsorgt haben. Anschließend entfernte sich der Transporter in Richtung Laufenburg-Hochsal. Eine Überprüfung vor Ort führte zum Entdecken einer weiteren großflächigen Müllablagerung von Haus- und Sperrmüll in unmittelbarer Nähe. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ablagerungen wird nicht ausgeschlossen. Die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die einen ausländischen Transporter in Albbruck- Albert oder Laufenburg- Hochsal zur Tatzeit gesehen haben oder weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934 0 und das Polizeirevier Waldshut 07751 8316 531 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell