Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäftsräume

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 23:30 Uhr wurde eine Alarmauslösung und Geräusche aus einem Geschäftsraum in der Wiesentalstraße gemeldet. Das Objekt wurde unverzüglich durch mehrere Streifen angefahren und umstellt. Eine Durchsuchung des Gebäudes mit Unterstützung der Hundeführer und der Bundespolizei führten nicht zum Auffinden von Personen. Allerdings konnten mehrere gewaltsam geöffnete Türen festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Lörrach (Tel.: 07621 176 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Wiesentalstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben.

