PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäftsräume

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 23:30 Uhr wurde eine Alarmauslösung und Geräusche aus einem Geschäftsraum in der Wiesentalstraße gemeldet. Das Objekt wurde unverzüglich durch mehrere Streifen angefahren und umstellt. Eine Durchsuchung des Gebäudes mit Unterstützung der Hundeführer und der Bundespolizei führten nicht zum Auffinden von Personen. Allerdings konnten mehrere gewaltsam geöffnete Türen festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Lörrach (Tel.: 07621 176 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Wiesentalstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 14:31

    POL-FR: Laufenburg: Motorrad ohne Kennzeichen und ohne Versicherung angehalten

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 10:15 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Laufenburg ein Motorrad ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz feststellen. Der Fahrer versuchte das Motorrad zu verstecken und flüchtet im Anschluss. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das Motorrad weder zugelassen noch versichert war. Der ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:30

    POL-FR: Wehr: Ladendieb wehrt sich

    Freiburg (ots) - Am Montag, 18.08.2025, gegen 13:30 Uhr kam es bei einem Einkaufsmarkt in Wehr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Ladendetektiv wollte zwei Tatverdächtige zur Kontrolle anhalten, allerdings entfernte sich einer davon unerkannt von der Örtlichkeit. Der zweite konnte durch den Ladendetektiv festgehalten werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter wurde auf die Situation ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:09

    POL-FR: Buchenbach: Vermisster 32-Jähriger gesucht. Polizei bittet um Mithilfe.

    Buchenbach (ots) - Ein 32-Jähriger Mann wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich Buchenbach gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er wird wie folgt beschrieben: 191 cm groß 61 kg schwer langes, blondes Haar; ggf. zum Zopf gebunden trägt einen Ziegenbart trug zuletzt ein blau-kariertes Hemd und eine lange, beige Stoffhose ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren