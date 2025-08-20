POL-FR: Laufenburg: Motorrad ohne Kennzeichen und ohne Versicherung angehalten
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 10:15 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Laufenburg ein Motorrad ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz feststellen. Der Fahrer versuchte das Motorrad zu verstecken und flüchtet im Anschluss. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das Motorrad weder zugelassen noch versichert war. Der zwischenzeitlich zurückgekehrte 18- jährige Fahrer konnte keinen erforderlichen Führerschein vorweisen.
