PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Motorrad ohne Kennzeichen und ohne Versicherung angehalten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 10:15 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Laufenburg ein Motorrad ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz feststellen. Der Fahrer versuchte das Motorrad zu verstecken und flüchtet im Anschluss. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das Motorrad weder zugelassen noch versichert war. Der zwischenzeitlich zurückgekehrte 18- jährige Fahrer konnte keinen erforderlichen Führerschein vorweisen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 14:30

    POL-FR: Wehr: Ladendieb wehrt sich

    Freiburg (ots) - Am Montag, 18.08.2025, gegen 13:30 Uhr kam es bei einem Einkaufsmarkt in Wehr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Ladendetektiv wollte zwei Tatverdächtige zur Kontrolle anhalten, allerdings entfernte sich einer davon unerkannt von der Örtlichkeit. Der zweite konnte durch den Ladendetektiv festgehalten werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter wurde auf die Situation ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:09

    POL-FR: Buchenbach: Vermisster 32-Jähriger gesucht. Polizei bittet um Mithilfe.

    Buchenbach (ots) - Ein 32-Jähriger Mann wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich Buchenbach gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er wird wie folgt beschrieben: 191 cm groß 61 kg schwer langes, blondes Haar; ggf. zum Zopf gebunden trägt einen Ziegenbart trug zuletzt ein blau-kariertes Hemd und eine lange, beige Stoffhose ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:01

    POL-FR: Lenzkirch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

    Freiburg (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag, 19.08.2025, nahe Lenzkirch ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 67-Jährige befuhr die B 315 in östlicher Richtung und kollidierte um kurz nach 17 Uhr mit einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 57-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 4991 in nördlicher Richtung und stieß im Einmündungsbereich zur B 315 mit dem bevorrechtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren