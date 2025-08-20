POL-FR: Buchenbach: Vermisster 32-Jähriger gesucht. Polizei bittet um Mithilfe.
Buchenbach (ots)
Ein 32-Jähriger Mann wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich Buchenbach gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Er wird wie folgt beschrieben:
191 cm groß
61 kg schwer langes, blondes Haar; ggf. zum Zopf gebunden trägt einen Ziegenbart trug zuletzt ein blau-kariertes Hemd und eine lange, beige Stoffhose
Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/buchenbach-lkr-freiburg-vermisstenfahndung/
Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?
Hinweise zum Aufenthalt der nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
