Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Vermisster 32-Jähriger gesucht. Polizei bittet um Mithilfe.

Buchenbach (ots)

Ein 32-Jähriger Mann wird seit dem 16.08.2025 vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich Buchenbach gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Er wird wie folgt beschrieben:

191 cm groß

61 kg schwer langes, blondes Haar; ggf. zum Zopf gebunden trägt einen Ziegenbart trug zuletzt ein blau-kariertes Hemd und eine lange, beige Stoffhose

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/buchenbach-lkr-freiburg-vermisstenfahndung/

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise zum Aufenthalt der nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-1016
A.Faller
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

